迎跨年 台北捷運潮天團化身PIKO太郎
跨年即將到來，為紓解搭車人潮，台北捷運公司今天說，「捷運潮天團」團員化身日本搞笑藝人「PIKO太郎」，並改編「PPAP」等流行歌，團員會在市政府站等4車站制高點捷運站服務旅客。
再過2天就是跨年，因跨年適逢週休，北捷預估搭車參加活動的人潮會攀升，站務處處長楊秦恒呼籲民眾進場時避開尖峰時段，尖峰時段預估在倒數前2小時，離場時盡量避開市府站和101站，利用周邊捷運站搭車。
楊秦恒表示，相關車站都會配置人力，若旅客眾多，會施行3級管制，也就是出入口、閘門到月台等3區域做人潮管制，讓民眾分批進場；至於運量部分，他說，去年共302萬人次，今年因適逢週末，預估人潮會很多，出動2000多人次服務旅客。
為紓解候車旅客心情，北捷說，16名潮天團團員除改編洗腦歌「PPAP」外，還有藝人羅志祥的「你幹嘛」，以及玖壹壹的「癡情玫瑰花」。
北捷表示，今年跨年，依循往例，選派站務菁英組成「潮天團」，全員出動宣導跨年輸運方式及搭乘撇步；跨年當晚分別派駐市政府站、台北101/世貿站、象山站、國父紀念館站等4個車站的8個重要出口制高點，執行「超級任務」。
「潮天團」也會在車站人潮管制時，使出說學逗唱、出題讓民眾腦筋急轉彎，並不時發送神秘小禮物，和站外候車人潮進行互動，舒緩等候進站旅客的情緒。
北捷提醒，搭捷運迎跨年有「3不」，「不」要推、「不」要擠，台北捷運跨年「不」打烊，也呼籲參加跨年晚會的民眾，謹記「分線搭乘，3線離場」的搭乘撇步。1051228
(中央社)
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