媒體說有愛滋血 疾管署澄清批製造假象
有媒體報導，民眾輸到愛滋血，疾管署今天澄清，近3年都沒有因輸血染愛滋病毒個案，且捐血中心採用新篩檢工具，沒有愛滋血疑慮，媒體報導是製造假象。
有媒體報導，現年53歲的阿銘，妻子過世後獨自扶養6名子女長大，預計明年再步入禮堂，卻在8月接到衛生所電話，告知他5年前手術的輸血來自愛滋患者，更慘的是他成了醫療人球，沒有單位願意承認疏失，更遑論賠償。
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，如果有民眾因輸血感染愛滋，一定會通報，但今年沒有輸血感染愛滋病毒個案，雖不知道媒體報導中的「阿銘」是誰，但應該不是陽性個案。
依據統計資料顯示，國內自1984年至今因輸血感染愛滋病毒個案，共計24名，來源為18名捐血人，最近一名因輸血感染愛滋病毒個案為2013年診斷，其輸注血品為2012年捐贈。
羅一鈞表示，捐血中心會送出的血都是陰性血，且自2013年起，血液基金會為進一步確保輸血安全，採用新式篩檢工具「核酸擴大檢驗」（NAT），都沒有任何輸血感染愛滋病毒個案。
他說，核酸擴大檢驗仍有11天空窗期，有200萬分之一感染風險，舊式的檢驗方法也有100萬分之一風險，依據追蹤流程，還是會追蹤愛滋感染者最後一次捐血的血品流向，並通知受血人篩檢，平均每次1到12人，這是審慎起見，為了確保沒有漏網之魚。
至於報導說輸血者成醫療人球，羅一鈞表示，今年沒有證實有因捐血感染愛滋病毒個案，不解「阿銘」為什麼是醫療人球，且媒體報導含糊其詞，以聳動文字誤導大眾、製造假象。1051228
(中央社)
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