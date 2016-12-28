華郵轉虧為盈 將壯大新聞部門陣容

3年前被亞馬遜創辦人貝佐斯買下的「華盛頓郵報」，2016年將轉虧為盈，並且將擴大新聞部門陣容，力抗報業走下坡趨勢。

根據法新社取得華盛頓郵報（Washington Post）發行人萊恩（Fred Ryan）本月給同仁的備忘錄，華郵的數位布局對報社有所助益，並將在明年展開「新方案」。

萊恩在備忘錄中表示：「拜整個團隊驚人工作之賜，華郵今年將是一家獲利和成長兼具的公司」。

「除了強化我們對質報仍有可行商業模式的信念之外，這也將為以今年成功為基礎的數項新方案，提供額外的資金。」

萊恩表示，新聞部門陣容「今年比去年擴大」，明年將更壯盛。他還說，除調查報導小組外，華郵還將成立新的「快速反應調查小組」，並在影音、突發新聞和其他路線招募更多新血。

萊恩在備忘錄中說：「華郵過去1年打破各項流量紀錄，不但超越傳統競爭者，也領先大型數位網站...光在美國，每月不重覆訪客逼近1億，加上來自全世界約3000萬。過去1年，我們流量成長近50%，華郵觸角伸向更多的國內和全球讀者。」

萊恩還表示，過去1年訂閱營收成長超過1倍，1月以來，新訂戶成長75%。

貝佐斯入主後，華郵技術大幅翻新，在分析讀者反應，配置相關廣告的分析精進協助下，網站表現更上一層樓。

萊恩今年稍早表示，華郵現在是1家媒體和科技公司，貝佐斯「不但給我們舞台以實驗和讀者交流的新方式，也提供資源壯大新聞部門和我們的工程團隊。」1051228

(中央社)