2017高市體育季 傳統創新兼具
2017高雄市體育季系列活動以「運動就對了」為主題，1月5日至3月26日「金牌項目體驗班」、「新住民運動交流」等9場陸續登場，活動多元，兼具傳統與創新。
高雄市體育季系列活動明年將邁入第37屆，也是高雄縣市合併後第7屆；活動包含「持續發展亮點活動」、「迎合流行趨勢運動」、「競技運動全民化」、「創新政策開發體驗」、「多元項目均衡發展」、「運動專業人力增能」6大類、9項活動。
高市體育處處長黃煜指出，第37屆體育季創新4項亮點活動，包括「金牌項目體驗班」，邀請奧運或全國運動會金牌選手客座教導，將競技運動全民化，也活化楠梓運動園區；全國首創益智腦力拼鬥的「智力運動會」；提供新住民或移工運動體驗的「港都盃籐球錦標賽」、「卡巴迪錦標賽」。
他並表示，還有延續歷屆的5項活動包括，「全國和家盃排球錦標賽」、「高雄MIZUNO國際馬拉松」、「壽山國家自然公園健行活動」、「市長盃槌球錦標賽」及「路跑產業現況及趨勢研討會」。
他指出，體育季有多項活動免費報名，還有摸彩紀念品大放送，歡迎民眾踴躍報名參加，一起來動一動。
高雄市體育季近6屆參與人數平均約5萬人，根據體育署「104年運動城市調查」，高雄規律運動人口比例為34.4%，高於全國各縣市的平均值33.4%。1051228
(中央社)
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