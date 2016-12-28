象徵二戰和解 安倍歐巴馬同悼珍珠港

日本首相安倍晉三與美國總統歐巴馬，今天歷史性地共同在珍珠港紀念館，悼念珍珠港事件。兩國領袖藉二戰和解的象徵性舉動，深化雙邊關係。

美聯社報導，安倍未就當年日本偷襲珍珠港道歉，但他表示「我們絕不能再重蹈戰爭恐懼的覆轍」。

過去雖曾有日本首相訪問過珍珠港，但安倍卻是首位到建於被炸沉的亞利桑那號戰艦殘骸上方紀念館的日相。

安倍與歐巴馬問候人群中當年的倖存者，並與部分曾參與1941年12月7日那場戰役者握手、擁抱。

當年倖存者之一的96歲美國海軍老兵羅德里格斯（Alfred Rodrigues）表示，美日兩國不需彼此道歉，他看著自己當年服役時的老照片說：「戰爭就是戰爭，他們做該做的，我們也做該做的」。

日本政府先前表示，安倍這次訪問，充分證明過去敵對的雙方已超越戰後拖累雙方關係的相互指責。

法新社報導，美日雙方領導人的會面，正值歐巴馬即將卸任，而讓美日關係籠罩烏雲的美國總統當選人川普明年1月20日就任後，安倍所帶領的日本面臨未知的前景。

川普於競選期間，曾質疑美國對盟邦的安全保證，還暗示日本應打破禁忌，發展自有的核武。美國的安全保證曾保護日本渡過冷戰，後來保衛日本因應日益自負和崛起的中國大陸。

此外，安倍視為其經濟戰略的重心跨太平洋夥伴協定（TPP），也被川普所反對及扼殺。無人能預測川普就任後會有什麼作法，也引發包括日本在內許多國家擔心。（譯者：中央社陳亦偉）1051228

(中央社)