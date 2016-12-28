退輔會持股異常轉移 綠委疑盜賣國產

民進黨團書記長劉世芳今天說，退輔會投資事業榮僑公司24年前將8家欣字輩天然氣公司股權，轉移給國民黨營事業光華投資。民進黨立委段宜康質疑可能涉及盜賣或私自轉送國產。

民進黨立法院黨團書記長劉世芳、民進黨立委段宜康今天在立法院召開「退輔會私送？盜賣？欣字輩股份去哪了？」記者會。

劉世芳表示，天然氣事業具自然壟斷性質，早年政府指定退輔會及地方仕紳特許經營，退輔會除直接持股，另透過合資成立的榮橋投資公司間接控股。退輔會合計持有各天然氣事業逾40%股份。

劉世芳指出，根據退輔會提供的資料，榮僑公司在欣高、欣南、欣雄、欣泰、欣嘉、大台南區、欣雲及欣屏等股份，竟不約而同在1992年底全數轉移給國民黨黨營的光華投資公司。

段宜康表示，榮僑公司的董事是退輔會派的，24年前到底發生什麼事，讓這些董事開會把退輔會可控制的8家天然氣公司經營權拱手讓人，經詢問，退輔會竟說年代久遠查無資料。當時的退輔會主委是許歷農、行政院長是郝柏村，難道不能問他們？

段宜康說，若24年前的資料都找不到，退輔會是行政院中最爛的機關，行政院須成立專案調查，退輔會有可能涉及盜賣或私自轉送，把國家財產就這樣處理掉，要求行政院一定要負責。

對於是否符合不當黨產處理條例，劉世芳表示，榮僑將股權轉移到光華是正常轉移、人謀不臧，這還要追查，會把資料轉給黨產會，但黨產會在追查過程中，也需要公部門的配合，確定出當時的公文書。1051228

(中央社)