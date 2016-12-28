廣州GDP 近5年平均成長9.4%

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中國大陸廣州市的總經濟師近日指出，過去5年，廣州市的國內生產毛額（GDP）達到9.4%，當前市內人均GDP突破2萬美元。

南方都市報今天報導，廣州市發展和改革委員會黨組員、總經濟師周青峰昨天在中共廣州第11次黨代會記者會上，提供了以上數字。

周青峰說，在過去第10次黨代會的5年間，廣州經濟運行穩中有進，地區生產毛額年均成長9.4%，由2011年的人民幣1.24兆元提高到2016年的1.95兆元。

當前廣州人均GDP突破2萬美元。

周青峰並說，過去5年間，廣州新增了新技術企業3500家，高新技術產品產值占工業總產值比重由40.2%提高到46%。

此外，金融業成長值翻一番，占GDP比重為9.1%，比5年前提高2.8%。

當前廣州上市企業有123家，總部企業320家，比5年前增加100家。1051228

(中央社)