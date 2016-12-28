廣州GDP 近5年平均成長9.4%
中國大陸廣州市的總經濟師近日指出，過去5年，廣州市的國內生產毛額（GDP）達到9.4%，當前市內人均GDP突破2萬美元。
南方都市報今天報導，廣州市發展和改革委員會黨組員、總經濟師周青峰昨天在中共廣州第11次黨代會記者會上，提供了以上數字。
周青峰說，在過去第10次黨代會的5年間，廣州經濟運行穩中有進，地區生產毛額年均成長9.4%，由2011年的人民幣1.24兆元提高到2016年的1.95兆元。
當前廣州人均GDP突破2萬美元。
周青峰並說，過去5年間，廣州新增了新技術企業3500家，高新技術產品產值占工業總產值比重由40.2%提高到46%。
此外，金融業成長值翻一番，占GDP比重為9.1%，比5年前提高2.8%。
當前廣州上市企業有123家，總部企業320家，比5年前增加100家。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。