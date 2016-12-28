NBA》綠衫軍雙衛逞威 擊斃來犯灰熊
日前曾說希望能夠拿下本季最佳進步獎的塞爾提克後衛布雷德利，28日17投10中，攻下全隊最高23分，外加7籃板、4助攻，上周東區最佳球員艾塞亞湯瑪斯貢獻21分、7助攻，綠衫軍靠著雙味逞威，113比103擊斃來犯的灰熊，最近7戰拿下6勝。
此役雙方實力相當，打來格外激烈，擁有主場優勢的塞爾提克，半場結束取得8分領先優勢，決勝節灰熊吹起反攻號角，一度將落後分數追至3分差距，只差一球就能夠追平，無奈手無不住綠衫軍雙衛，先被艾塞亞湯瑪斯完成三分打，緊接著布雷德利中距離跳投得手，時間剩下35秒時落後10分，灰熊只能飲恨吞下2連敗。
塞爾提克6人得分上雙，除了雙衛外，板凳悍將吉拉德格林19分，克勞德17分、7籃板，斯馬特13分、6助攻，荷福德11分。
灰熊少了頂薪級的康利，戰鬥力略顯不足，馬克蓋索26分、9籃板，湯尼艾倫17分、8籃板，藍道夫16分、10籃板，安卓哈里生12分。
(中時電子報)
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