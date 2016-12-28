今晚12點 記得搶高鐵春節車票
高鐵昨發布新聞表示，自1月25日至2月2日規畫9天春節疏運，共加開392班次列車（南下195班、北上197班），總計開出1568班次列車，旅客可自12月29日（四）凌晨0時起購票。高鐵提及，將維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」。各車次依旅運需求提供3至5節自由座車廂。
購票方式有高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。
高鐵提醒，春節期間人潮眾多，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。
春節疏運期間，高鐵共規劃581班次列車適用「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。此外，高鐵也規劃290班次列車適用「大學生優惠」。
高鐵整理2017 春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：
1.自由座服務：疏運期間各車次列車依照旅運狀況，提供3至5節自由座服務，持悠遊聯名卡之旅客，可直接感應進站。
2.定期票及回數票：春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠期效含1月27日至2月1日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月2日（含）起自動展延對應之天數。
3.其他優惠：
──適用：春節疏運期間大學生優惠、早鳥優惠及標準車廂信用卡優惠。
──不適用：商務車廂升等、平日離峰、25人以上大型團體及校外教學等專案。
2017春節疏運期間增班數／總班數：
1／25（三）上班日 31班 157班
1／26（四）小年夜 47班 172班
1／27（五）除夕 28班 160班
1／28（六）初一 21班 162班
1／29（日）初二 42班 197班
1／30（一）初三 73班 198班
1／31（二）初四 65班 188班
2／01（三）初五 57班 180班
2／02（四）上班日 28班 154班
(中時)
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