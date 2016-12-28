恰恰開球尬輸王建民 愛心捐款1萬元

王建民在濕冷天氣為籌募善款揮桿。(張國欽攝)

建仔等眾職棒球星，低溫中揮桿做公益。

「恰恰」彭政閔28日上午在王建民的高球公益賽，開球尬輸王建民，打完二話不說，馬上在捐款紙條填上「10000」的數字，王建民知道後開心露出笑容。

恰恰響應王建民慈善活動，開球尬輸捐1萬元。(圖：葉姵妤)

王建民與球員工會理事長胡金龍，這次高球公益賽分別固定在第10洞與第1洞，與其他組職棒球員及來賓尬開球。

即2人與各組球員比開球，只要開球上球道、且比其他人遠，參賽者就要捐出愛心捐款。

平時在美國少打小白球、返台後只下場2次的王建民，28日與前2組尬球時由寒冷又下雨，在還沒熱身下，連兩組開球都歪掉沒上球道，但輪到彭政閔第3組時，開球一記超過250碼的上球道中正路好球，比彭政閔1組的4人遠又直，彭政閔打完後馬上捐出1萬元，成為與王建民交過手捐款最多的球員。

第1次舉辦高球公益賽的王建民，計有來自中職4隊約20位教練與球員參賽，包括受邀來賓在內，大家都響應他這次愛心活動，不論與他比開球輸或贏，大都有奉獻愛心，慷慨解囊，每人愛心捐款都在5千至1萬元之間，讓在濕冷天氣中揮桿的王建民，心裡感到很溫暖。

(中時電子報)