陽岱鋼合約內容 巨人總經理證實5年合約

陽岱鋼今在台舉辦加盟記者會，總經理提辰佳也親自前來為他披上二號戰袍。(陳怡誠攝)

陽岱鋼加盟記者會。(李弘斌攝)

旅日好手陽岱鋼今在台灣舉行加盟巨人記者會，對於受人矚目的合約內容，總經理堤辰佳表示，因為合約內容有保守義務，不過確定簽下5年合約。

巨人球團今在台舉辦陽岱鋼第2次加盟記者會，總經理堤辰佳也親自來台參與，日前19日在日本記者會，並未透露合約內容，從日本先前預測的5年15億日圓，到有台媒報導5年22.5億的驚人數字。

堤辰佳說：「基本上從總冠軍賽後就在接洽合約的內容，因為合約有保守義務，所以不方便透露完整內容，目前有確定就是5年的合約。」

(中時電子報)