前駐越祕書辦簽證放水 貪污判刑12年

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外交部駐越南代表處前祕書蕭裕文，被控勾結越南當地仲介業者曹保麟，利用審核學生來台簽證時放水，讓不具資格的越南人士來台留學，檢調查出，蕭在越南幾乎沒領薪水，卻花越幣12億元狂買83個LV皮件，不明財產超過450萬，依貪汙與財產來源不明罪將他起訴，案經台北地方法院審理後，今(28)日將他判刑12年，褫奪公權5年。曹則依偽造文書罪，判處應執行2年徒刑，可易科罰金。

檢方起訴指控，蕭裕文自2010年1月至2013年1月，擔任越南代表處祕書期間，涉嫌與經營勞工與學生仲介的台商曹保麟合作，由曹先為有意來台唸書卻不具資格的越籍人士偽造存款證明、基礎華文能力證明，待成功向我大學申請入學後，再安排蕭審核簽證。

蕭未依規定面試申請簽證的越籍人士，明知證明文件均屬偽造，仍放行核發簽證。協助曹保麟仲介27名越籍人士來台就讀大學，讓曹得以每案收取1000至4500元美金不等代辦費，還可向學校收取學費10％仲介費。

蕭裕文2010年5月起至2013年1月支付房租7萬5千多美元，但都不是從他的帳戶支出，檢方另查出蕭在越南當地購入83個LV 皮件，總價高達越南幣12億元，折合新台幣約170萬元，蕭偵查中對金錢來源無法提出合理說明。

(中時)