前駐越祕書辦簽證放水 貪污判刑12年
外交部駐越南代表處前祕書蕭裕文，被控勾結越南當地仲介業者曹保麟，利用審核學生來台簽證時放水，讓不具資格的越南人士來台留學，檢調查出，蕭在越南幾乎沒領薪水，卻花越幣12億元狂買83個LV皮件，不明財產超過450萬，依貪汙與財產來源不明罪將他起訴，案經台北地方法院審理後，今(28)日將他判刑12年，褫奪公權5年。曹則依偽造文書罪，判處應執行2年徒刑，可易科罰金。
檢方起訴指控，蕭裕文自2010年1月至2013年1月，擔任越南代表處祕書期間，涉嫌與經營勞工與學生仲介的台商曹保麟合作，由曹先為有意來台唸書卻不具資格的越籍人士偽造存款證明、基礎華文能力證明，待成功向我大學申請入學後，再安排蕭審核簽證。
蕭未依規定面試申請簽證的越籍人士，明知證明文件均屬偽造，仍放行核發簽證。協助曹保麟仲介27名越籍人士來台就讀大學，讓曹得以每案收取1000至4500元美金不等代辦費，還可向學校收取學費10％仲介費。
蕭裕文2010年5月起至2013年1月支付房租7萬5千多美元，但都不是從他的帳戶支出，檢方另查出蕭在越南當地購入83個LV 皮件，總價高達越南幣12億元，折合新台幣約170萬元，蕭偵查中對金錢來源無法提出合理說明。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。