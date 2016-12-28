藉高球賽做公益 胡金龍：職棒球員需做的事

職棒球星雨中揮桿做公益，（左）胡金龍、（右）王建民。（葉姵妤攝）

富邦悍將球星、球員工會理事長胡金龍。（葉姵妤攝）

職棒球員工會今天(28日)舉辦「高爾夫公益賽暨慈善拍賣晚宴」，力邀職棒球星一同藉高球賽事做公益，共有約20名職棒球員和教練共襄盛舉，熱愛打高爾夫的球員工會理事長胡金龍說：「希望用這方式來幫助這社會上需要幫助的人，這是身為職業球員的我們需要去做的事。」

首度由球員工會舉行的高爾夫公益賽，今天上午在苗栗全國花園鄉村俱樂部登場，包括王建民、陳金鋒在內的眾多職棒球星在低溫中揮桿，胡金龍說：「籌備過程的每一個環節都很辛苦，謝謝各位球員和教練來相挺，雖然規模沒到非常大，但大家都是出自心裡的愛心，想為這社會做些事情。」

除了利用對抗賽方式進行比賽募款，傍晚也將舉行慈善拍賣晚宴，進行球星紀念商品的義賣活動，並將募得的資源將由球員工會捐給基層棒球學校和家扶基金會，也會另外提撥款項救助上周失去雙親的麟洛國中青少棒球員廖紹明與廖緯捷，設立日後的就學基金。

上周發生大溪高中工安意外，造成廖姓夫妻不幸身亡，留下還在麟洛國中打球的2兄弟，胡金龍說：「剛好能夠藉這次(公益賽)機會幫助他們。」他並提到：「這社會每個角落還是有各式需要幫助的小朋友，自己小時候環境也沒有那麼好，現在希望能多多少少盡一份心力，或許能培育出更多職棒選手。」

(中時電子報)