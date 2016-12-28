只殺一個人不會處死 最高法院：錯誤觀念
最高法院今日對李姓男子殺妻女判處死刑，在判決理由中，罕見地對死刑存廢發表意見，合議庭指示，東西方國家對死刑存廢理念不同，在我國未廢死前，司法只能審慎處遇，但不幸少數國人卻有「殺人不會死」、「只殺一個，不致被處死」的錯誤觀念。
本案合議庭成員是庭長洪昌宏、法官吳信銘、許錦印、王國棟、李釱任，都是法界公認審判品質極佳的法官，此次他們就是認定李男縝密計畫殺人，長女延醫近2月死亡，情節至重，事證明確，無冤判之虞，符合「求其生而不可得」之標準，維持原審的死刑判決。
合議庭還特別對近年判生判死爭議中，有無教化可能加以評論，法官認為有無教化可能，雖屬法院量刑審酌之事項，但非唯一，若所犯情節嚴重，仍難解免死刑應報；殺人犯若自知死罪難逃，主動求死，則法院判死，足當「死者與我皆無憾焉」。
此外，合議庭表示，兒童是族群繁衍的希望，無論國際公約或內國法律，皆予特別保護，且兒童應是獨立個體，非父母資產，父母有撫養義務，但無侵害權力。
合議庭指出，殺害兒童，無論出於如何動機，行為人主觀性格顯然兇殘暴戾、鐵石心腸，客觀上非但欺負弱小，尤其剝奪兒童平順長大成人的機會，絲毫不尊重幼小生命權，危害社會治安甚大，足以該當最嚴重的犯罪情形之一種，也因此李男必須判死。
(中時)
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