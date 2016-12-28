男子持槍搶劫郵局未遂 警13小時偵破
虎尾鎮安慶郵局27日下午遭歹徒持槍搶劫，郵局行員機警蹲櫃台下並按下警鈴，歹徒行搶未果朝櫃台開了1槍洩忿後逃逸，警方以車追人，28日清晨4點許逮捕嫌犯廖姓叔侄2人，廖嫌供稱因缺錢才會挺而走險。
昨天下午2點50分，1名戴帽子與口罩的男子走進安慶郵局，持槍向櫃台翁姓行員大喊「把錢拿出來」，行員見狀馬上蹲下躲藏在櫃台下並按下警鈴，搶匪見櫃台無法進入、旁邊的鐵門也上鎖，氣憤的朝櫃台內的監視器開了1槍後逃逸。
事後警方調閱路口監視器，發現搶匪逃逸後有1輛自小客車在附近接應，漏夜以車追人，今天清晨在西螺鎮查獲22歲廖姓車主，並供出32歲叔叔廖姓主嫌，警方隨後在土庫鎮逮捕廖嫌，起出1把改造手槍、子彈4發。
廖嫌供稱，他因欠他人債務，年關將近必需還錢，才會挺而走險，侄子只是開車載送他，並不知情。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強盜等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。
(中時)
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