台援贈巴拉圭警察員眷福利基金會

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駐巴拉圭大使俞大?27日赴巴國內政部警政總署警察療養院捐贈冷氣及輪椅等設備，由警察總監夫人暨Rosa Poty基金會主席Patricia de Sotelo及警察療養院主任李維洛斯代表接受。

另警政總署警察福利處、司法處處長等高階警官、Rosa Poty基金會幹部及駐館相關同仁均應邀觀禮，儀式簡單隆重。

俞大?於援贈儀式中致詞表示，台巴將於明年慶祝建交60周年，多年來兩國交流合作頻密，邦誼歷久彌新。值此歲末年終，盼能藉本次棉薄之捐贈，為警察療養院注入一股溫馨暖流，以具體行動讓院友感受到台灣關懷之意。

俞大?說，未來台灣仍將秉持互惠互助精神，致力提升兩國人民福祉，以更緊密台巴雙邊關係。

警察療養院主任李維洛斯（Riveros）表示，該院諸多設施均老舊缺乏，卻苦無經費購置更新，本次台灣捐贈冷氣及輪椅等設備，實質嘉惠院友，對改善該院生活環境助益良多，特別代表院方對台灣長期以來給予之關懷與協助申致最高的謝意。1051228

(中央社)