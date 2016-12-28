打鼾是病！像氣功會震傷頸動脈血管

長庚研究發現，打鼾會增加心血管、高血壓風險。（倪浩倫攝）

打鼾不僅會影響睡眠、與枕邊人關係失衡，還會大幅增加高血壓和心血管疾病風險！長庚醫院最新研究發現，打鼾會像氣功一樣「震傷頸動脈的血管壁」，也易使血管內膽固醇附著在血管壁上，進而增加中風機率，該研究已刊登在著名國際醫學期刊《科學報導》。醫師提醒，當有一周打鼾逾4天、打鼾聲不規則等狀況，便應早日就醫檢查。

國人打鼾比例不低，根據長庚醫院統計4011名、15歲以上民眾，發現過半會打鼾，而逾50歲的中年打鼾病患，每4人便有1人合併睡眠呼吸中止症，特別的是，相較於常人，打鼾病患罹患高血壓風險高2.4倍、心血管疾病風險更高出3.7倍。

打鼾是因呼吸道阻塞，空氣進出產生振動所致。長庚醫院耳鼻喉部教授級主治醫師李學禹指，打鼾會因兩種原因傷及頸動脈：一是其音聲造成血管壁出血、剝落、受傷，「血管壁像被氣功震傷」，二是血管經打鼾振盪，其內的膽固醇易因此附著在血管壁上。

林口長庚心臟內科主治醫師王朝永補充，當頸動脈血管壁附著過多膽固醇，易因此變厚、硬化，容易影響心臟打向腦部的血液，增加中風的風險。他曾收治一名50歲男性，有長期打鼾情形，檢查發現頸動脈已有輕度動脈粥狀硬化，血管中厚度達1.048公厘，高出正常值0.65不少，估計若不治療改善，發生冠心症機率是常人2倍。

北市聯醫仁愛院區耳鼻喉科主任李國熙，吸菸、肥胖、仰睡都會造成打鼾；他解釋，仰睡時，舌根會往呼吸道掉，容易造成阻塞而打鼾，建議打鼾者應改側睡。若當天過於疲倦，睡眠時身體肌肉會過於放鬆，「一吸氣，呼吸道就扁掉」，也易出現打鼾。

根據長庚醫院最新研究發現，中、高頻的鼾聲能量，和頸動脈厚度有顯著關係。林口長庚喉科主任李立昂說，民眾較不易知道自己打鼾頻率，故當一周打鼾超過4次，且打鼾呈現不規則狀，聲音忽大忽小、睡睡醒醒，便應儘早到醫院檢查。對於非肥胖的打鼾病患，健保給付的手術改善有效率達80％。

(中時)