外籍通譯費用過低影響辦案 勞動部承諾檢討
立法院司法及法制委員會今邀請司法院、法務部、勞動部、移民署報告「外籍人士在台訴訟、就業、就醫、社福語言翻譯需求因應政策」，國民黨立委林麗蟬質疑通譯費用太低，還不包含車馬費，導致許多警局在需要通譯時找不到人，只好找非專業通譯，影響外籍人士權益，她也認為一例一休上路後在夜間以及假日加班應該也要相對給更多通譯費，勞動部次長林三貴表示，兩個月內邀集各部會檢討。
林麗蟬指出，由勞動部所支付的通譯費目前是兩小時內1案500元，第3小時起時薪155元，但是由司法院支付的通譯報酬則可以有1000元至3000元，有非常大的落差，但是最常需要通譯來製作筆錄各地警局或派出所，都是由勞動部支付，在通譯費低落，又缺乏車馬費的狀況下，難以吸引具專業通譯的人員，一般警局在找不到人狀況下，都會找附近麵攤或是鄰近外配來幫忙翻譯，未經訓練的通譯人員恐影響嫌犯人權或是行政上的問題。
林麗蟬認為，不少警局位居偏鄉，應該在通譯費上額外要有車馬費，且一例一休通過後，通譯若是深夜出勤或是在假日出勤是否也該給其加班費。
林三貴表示，對於通譯費是否足夠可以來檢討，至於假日出勤以及夜間出勤還有車馬費的問題，兩個月內會邀集各部會一起協商。
(中時)
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