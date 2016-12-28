台生納粹風波 國台辦批蔡政府雙重標準

大陸國台辦今舉行例行記者會，針對日前台灣光復高中學生於園遊會遊行扮演納粹一事，大陸國台辦發言人安峰山表示，德國納粹及日本軍國主義，皆為二戰帶來世界性災難，應被唾棄，台灣方面若持續在歷史問題上採雙重標準，課程上進行扭曲誤導，只會導致台灣社會精神錯亂。

光復高中學生扮演納粹一事引起台灣社會軒然大波，校長更因此請辭。不過，參與演出的學生則澄清，扮演納粹並非贊同其主義，而是希望悲劇不要重演，主要是透過遊行諷刺納粹的冷血獨裁。

(旺報)