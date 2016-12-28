陽岱鋼是否打經典賽 球團提出2點評估

陽岱鋼披上巨人軍2號戰袍，跟台灣球迷一起分享這個喜悅時刻。（陳怡誠攝）

陽岱鋼談WBC參賽。(李弘斌攝)

明年即將開打的棒球經典賽，中華隊徵召不順，確定加盟巨人的陽岱鋼是否參賽也格外受到矚目，今在台舉行第2次加盟巨人記者會，球團總經理堤辰佳提出2點，會去評估陽岱鋼是否參賽。

堤辰佳表示：「第一點是今年球季陽岱鋼在札幌巨蛋撞到外野大牆肋骨傷勢，需評估傷勢狀況分析是否能夠參賽，第二點是今年是陽岱鋼首次轉隊，在球員生涯的一個重要決定，心理上一定會有許多不安與不確定性，所以球團也會去評估狀況，並詢問他是否參賽。」

對此陽岱鋼也做出回應，經典賽是很重要的比賽，目前也跟球團討論過，也都有去跟隊醫了解傷勢報告，會再跟球團繼續討論，給予好的答案。

(中時電子報)