燒窯工廠火警 一作業員受傷送醫

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台中市霧峰區一間燒窯工廠，28日11時許驚傳火警，警消接獲報案，派出10部車、31人前往搶救，約20分鐘撲滅火勢，但仍有一名現場作業員工全身30％面積灼傷送醫。

消防隊指出，這起火警疑因工廠在作業時，不慎引發瓦斯管線破裂、起火，之後火勢延燒導致瓦斯桶爆炸，一位在現場工作的原因受波及，頭部、腳部約30％二度灼傷。

(中時)