上月酒駕衝撞員警　男子今車禍身亡

42歲翁姓男子今天凌晨疑因車速過快，在新烏路2段自撞山壁身亡，整個車頭變形。（孟祥傑翻攝）

42歲翁姓男子今天凌晨疑因車速過快，在新烏路2段自撞山壁，警消趕往將他救出送醫。（孟祥傑翻攝）

42歲翁姓男子今天凌晨疑因車速過快，在新烏路2段自撞山壁，警消趕往將他救出送醫。（孟祥傑翻攝）

42歲翁姓男子上月26日疑因酒駕衝撞員警，遭員警連開6槍制伏送醫。（孟祥傑翻攝）

上月26日因酒駕在新北市新店市區二度開車衝撞員警的42歲翁姓男子，今天（28日）凌晨0時許，在新店區新烏路2段疑因過彎車速過快自撞山壁，警消趕至將他從嚴重變形的車內救出送醫，仍傷重不治，抽血檢測無酒精反應，警方正調查釐清車禍原因。

警方調查，翁男為烏來區泰雅族原住民，育有一女，平日以打零工維生，上月底因酒駕衝撞員警遭開槍打中左大腿被逮送醫，2周前才剛出院，今天凌晨開車行經新烏路往台北方向行駛，疑似過彎時車速過快失控直接撞上山壁，車頭完全變形，翁男也被卡在駕駛座動彈不得。

警消獲報趕至現場，以破壞工具撬開車門，翁男已無呼吸心跳，送往醫院急救仍回天乏術。

翁男上月26日疑因酒駕拒絕新北市保安大隊攔檢，從新店區安和路一路狂飆約5公里到北新路一段88巷口，且2度衝撞警車，也撞壞數輛路旁汽機車，最後被員警連開6槍擊中左大腿後制伏送醫，當時命大逃過一劫，今天則難逃劫數。

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(中時)