上月酒駕衝撞員警 男子今車禍身亡
上月26日因酒駕在新北市新店市區二度開車衝撞員警的42歲翁姓男子，今天（28日）凌晨0時許，在新店區新烏路2段疑因過彎車速過快自撞山壁，警消趕至將他從嚴重變形的車內救出送醫，仍傷重不治，抽血檢測無酒精反應，警方正調查釐清車禍原因。
警方調查，翁男為烏來區泰雅族原住民，育有一女，平日以打零工維生，上月底因酒駕衝撞員警遭開槍打中左大腿被逮送醫，2周前才剛出院，今天凌晨開車行經新烏路往台北方向行駛，疑似過彎時車速過快失控直接撞上山壁，車頭完全變形，翁男也被卡在駕駛座動彈不得。
警消獲報趕至現場，以破壞工具撬開車門，翁男已無呼吸心跳，送往醫院急救仍回天乏術。
翁男上月26日疑因酒駕拒絕新北市保安大隊攔檢，從新店區安和路一路狂飆約5公里到北新路一段88巷口，且2度衝撞警車，也撞壞數輛路旁汽機車，最後被員警連開6槍擊中左大腿後制伏送醫，當時命大逃過一劫，今天則難逃劫數。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。