謝霆鋒低調為王菲站台 網酸：這次改做飯嗎

謝霆鋒低調為王菲演唱會站台，無奈粉絲不埋單。(圖/鳳凰網娛樂、每日經濟新聞微博)

天后王菲後天將於上海舉辦「幻樂一場2016」演唱會，最早傳出門票秒殺，第一排還被喊價到100萬人民幣，不過卻傳出根本賣不完，王菲神話瞬間崩盤，而現在傳出謝霆鋒將出陣捧場，不過粉絲不僅不埋單還留言狂酸。

根據陸媒報導，王菲演唱會接連傳出黃牛喊價、門票滯銷等傳聞，讓這場演唱會未演就負面消息不斷，不過疑似為了挽救人氣，傳出謝霆鋒將前往助陣，有媒體目擊到身穿休閒服裝、頭戴帽子現身上海機場，不過似乎不想過於招搖，他特地避開粉絲從貴賓通道搭車離開，對於謝霆鋒前往站台，多數粉絲似乎不埋單，更舉近日他在演唱會上煮麵20分鐘卻不唱歌為例，頻頻調侃他這次要出新招，改成在台上做飯嗎?

(中時電子報)