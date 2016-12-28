大陸冷氣團發威 淡水10.9度入冬最低溫
大陸冷氣團發威，今天凌晨0時1分，淡水測得10.9度，刷新今年入冬以來最低溫紀錄，專家吳德榮說這是入冬最強大陸冷氣團。
天氣冷颼颼，中央氣象局觀測，今天凌晨0時1分，淡水出現攝氏10.9度低溫，刷新今年入冬全台最低溫紀錄，台北也測得12.6度，中央大學大氣系副教授吳德榮今天說，台北如果再降0.2度，就達強烈大陸冷氣團標準。
吳德榮分析，這波冷氣團說是入冬最強冷氣團也不為過，可惜3000公尺以上高山溫度仍不夠低，因此雖然水氣足夠，但是仍只有下雨、沒有下雪。
吳德榮說，冷氣團將影響台灣到週五，明天低溫和今天相比稍回升，沿海空曠地區13、14度，都會區低溫14、15度，預估週五白天到週六氣溫緩步回升，週日到下週二明顯回暖，跨年天氣穩定，但海面有水氣，迎曙光得碰運氣。1051228
(中央社)
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