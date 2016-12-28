日A片商跨海告 3盜版男遭起訴

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日本成人片權利商跨海到台灣控告在3名男子在台北巿開門巿賣盜版A片光碟，警方6月間查獲超過6萬片。台灣台北地方法院檢察署今天偵結，依違反著作權法重製罪嫌起訴3名男子。

知的財產振興協會台灣辦事處代表羽部康裕指控台灣盜版日本成人電影情況嚴重，多次跨海到台灣提告，警方在6月鎖定3家在台北巿販售A片店家，執行搜索約談，當下查扣超過6萬片盜版光碟。

3家店的陳姓、周姓與楊姓負責人均主張，色情片沒著作權，對方提告無據，但檢察官認定3人涉犯違反著作權法重製罪犯行明確，且智慧財產法院也有判刑有罪案例，起訴3人。1051228

(中央社)