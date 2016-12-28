台大希望入學 嘉中生錄取電機系
國立嘉義高中學生張瑞騰，求學過程中，家逢劇變，但他還擔任義工，為非洲肯亞貧童送書包，獲台大「希望入學」錄取電機工程學系。
嘉義高中校長黃義春表示，張瑞騰在小學三年級時，祖母因發生車禍而癱瘓，由母親在家照顧，但龐大的醫療費用，卻拖垮整個家庭經濟。
張瑞騰升上國中二年級後，疼愛他的祖父因肺炎病逝，母親也因腦溢血而中風，由父親辭職在家照顧，整個家庭可謂陷入愁雲慘霧之中。
但是，張瑞騰並未被環境所擊倒，在家除了協助照顧2名妹妹及分擔家務之外，還奮發向學，成績表現優異，向來維持班上前3名，因而能申請獎助學金幫助改善家庭經濟。
更令師生動容的是，張瑞騰還抽出時間擔任義工，主動關懷弱勢，不僅擔任「千人相約護書包送肯亞」義工，為肯亞貧童募集書包，還擔任「生命智慧研究社」義工。
嘉義高中教務主任王德合指出，張瑞騰求學過程中，感謝嘉中校友劉俊杰、青澀芷蘭協會、九華山地藏庵、宗倬章教育基金會、行天宮、黎明慈善會等單位提供獎助金，讓他能安心就學。
王德合表示，台大「希望入學」共錄取30個名額，申請資格限中低收入戶、特殊境遇家庭子女、新移民子女，入學後的生活費與學業輔導，甚至畢業前後的實習與就業，都由台大負責。
王德合指出，台大為了照顧弱勢學生，鼓勵弱勢學子即使身處逆境，仍能奮發上進、服務人群，希望他們能順利完成學業，未來能回饋社會、發揮服務利他精神。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。