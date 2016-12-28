台大希望入學 嘉中生錄取電機系

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嘉義高中學生張瑞騰（中）求學過程中，家逢劇變，但他仍能奮發上進，獲台大「希望入學」錄取電機工程學系。左為校長黃義春、右為導師簡詩展。（嘉中提供）中央社記者江俊亮傳真 105年12月28日

國立嘉義高中學生張瑞騰，求學過程中，家逢劇變，但他還擔任義工，為非洲肯亞貧童送書包，獲台大「希望入學」錄取電機工程學系。

嘉義高中校長黃義春表示，張瑞騰在小學三年級時，祖母因發生車禍而癱瘓，由母親在家照顧，但龐大的醫療費用，卻拖垮整個家庭經濟。

張瑞騰升上國中二年級後，疼愛他的祖父因肺炎病逝，母親也因腦溢血而中風，由父親辭職在家照顧，整個家庭可謂陷入愁雲慘霧之中。

但是，張瑞騰並未被環境所擊倒，在家除了協助照顧2名妹妹及分擔家務之外，還奮發向學，成績表現優異，向來維持班上前3名，因而能申請獎助學金幫助改善家庭經濟。

更令師生動容的是，張瑞騰還抽出時間擔任義工，主動關懷弱勢，不僅擔任「千人相約護書包送肯亞」義工，為肯亞貧童募集書包，還擔任「生命智慧研究社」義工。

嘉義高中教務主任王德合指出，張瑞騰求學過程中，感謝嘉中校友劉俊杰、青澀芷蘭協會、九華山地藏庵、宗倬章教育基金會、行天宮、黎明慈善會等單位提供獎助金，讓他能安心就學。

王德合表示，台大「希望入學」共錄取30個名額，申請資格限中低收入戶、特殊境遇家庭子女、新移民子女，入學後的生活費與學業輔導，甚至畢業前後的實習與就業，都由台大負責。

王德合指出，台大為了照顧弱勢學生，鼓勵弱勢學子即使身處逆境，仍能奮發上進、服務人群，希望他們能順利完成學業，未來能回饋社會、發揮服務利他精神。1051228

(中央社)