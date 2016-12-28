台美軍事交流入法 陸國台辦：堅決反對

美國總統歐巴馬日前簽署將台美軍事交流入法的「國防授權法」。大陸國台辦發言人安峰山今天重申，堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美國對台軍售。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。

據中國台灣網的網上文字直播，在回答陸媒提問時，安峰山表示，「台灣問題事關中國的主權和領土完整」，也是中美關係中最重要、最敏感的問題。「堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美國對台售武」，這一立場是明確的，也是一貫的。1051228

(中央社)