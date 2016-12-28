台商元祖食品 上海證交所掛牌上市

台商食品公司元祖夢果子今天在上海證交所上市，首次公開發行股價每股人民幣10.16元，開盤後漲停至14.63元。元祖董事長張秀琬表示，因主要市場在中國大陸，所以選擇大陸上市。

張秀琬今天在上海證券交易所舉行的上市敲鐘儀式上致詞表示，上市是一個新的起點，未來會擴大布局，將傳統通路升格，也會秉持誠信經營維護股東權益。

出席敲鐘儀式的上海市台辦主任李文輝對媒體表示，歡迎並會支持台商繼續在中國大陸上海上市。

上海台辦經濟處處長李偉在感恩午宴上致詞表示，元祖成功上市是對企業經營的肯定及對上海台資企業的鼓勵，也釋放大陸資本市場繼續向台資企業開放的訊號，肯定台商在大陸經濟發展的地位。

元祖創立至今35年，1993年在上海開了第一家門市，西進23年後，目前在中國大陸門市約有600家。

據了解，元祖為了上市，自2012年啟動股改，2014年6月正式向大陸的中國證券監督管理委員會遞出申請，今年6月通過發審會，歷時4年後終於上市。

上海元祖夢果子股份有限公司股票代碼為603886，由申萬宏源承銷保薦，公司總股本2億4000萬股，本次上市流通股本為6000萬股，發行價為每股10.16元。

張秀琬在儀式後接受媒體採訪時表示，中國大陸人口多，消費者追求品質的需求成長比想像快，市場隨時面臨洗牌，公司經營也必須要很快因應，未來仍會維持節令糕點和精緻禮品的定位。1051228

(中央社)