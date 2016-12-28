江宏傑福原愛婚禮 傳明年初迪士尼舉行

日本媒體報導，9月1日與台灣桌球好手江宏傑結婚的日本桌球好手福原愛預定明年1月1日在台北舉行婚宴並召開記者會，2月初預定在東京迪士尼度假區舉行婚禮。

日本「朝日新聞」報導，福原愛8月在里約奧運桌大球女子團體賽獲得銅牌後，9月1日與同樣參加里約奧運、身為台灣的國家代表隊桌球選手江宏傑結婚。由於江宏傑打球的據點主要在德國，目前兩人旅居德國等地，預定明年1月1日在台北舉辦婚宴並召開記者會。

多名熟知福原愛的相關人士透露，福原愛與江宏傑預定明年2月初在東京迪士尼度假區（位於千葉縣浦安市）舉行婚禮，因為兩人在談戀愛時曾到過東京迪士尼度假區，擁有美好回憶。福原愛預定邀請一同出賽里約奧運的隊友參加婚禮。1051228

(中央社)