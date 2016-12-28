陽岱鋼打不打經典賽 巨人：評估肋骨傷

我要評比

台灣棒球好手陽岱鋼加盟日職讀賣巨人記者會今天在台北召開，巨人總經理堤辰佳表示，陽岱鋼打不打經典賽，首先要評估陽岱鋼8月肋骨受傷後，目前的狀況。

陽岱鋼加盟日本職棒讀賣巨人隊，19日已經在日本東京開過一次記者會，今天在台北二度召開。

陽岱鋼表示，球團認為，畢竟他是台灣選手，在台灣開記者會是應該的，「對我來說是很大的鼓勵、榮幸。」

對於陽岱鋼打不打世界棒球經典賽的問題？堤辰佳表示，首要評估陽岱鋼肋骨受傷狀況，其次是，轉隊是陽岱鋼很大的決定，一定會有不安或緊張，等安定心情後一定會再討論。

陽岱鋼表示，經典賽部分跟球團討論過了，也給隊醫看了資料、報告，再跟球團討論。1051228

(中央社)