胡金龍號召揮桿 援助大溪工安意外孤兒

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中華職棒球員工會高爾夫公益賽今天在苗栗縣開打，工會理事長胡金龍表示，募款部分金額將幫助桃園市大溪高級中學鷹架倒塌事件，雙親意外身亡的兩名青少棒球員。

頂著攝氏12度低溫，跨世代職棒教練與球員郭泰源、陳金鋒、王建民、彭政閔、林智勝、高志綱與胡金龍等一早聚集在全國花園鄉村俱樂部，為基層棒球、家扶基金會募款。

胡金龍受訪時表示，社會各角落很多人需幫助，舉辦公益賽，就是希望號召職棒界盡心力。

他說，大溪高中工安意外，希望幫上忙，也為台灣培育更多職業選手。

球員工會募款原本分兩項目，一半捐家扶基金會、一半回饋基層棒球，為大溪工安意外失去雙親的兩名青少棒球員，球員工會將視他們未來求學需要，透過家扶基金會為兩兄弟設基金。

大溪高中21日發生鷹架倒塌工安意外，夫妻檔廖忠仁（50歲）、黃秀妹（48歲）意外身亡，兩個兒子都是棒球隊員。1051228

(中央社)