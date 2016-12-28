11月拒檢遭警槍傷 男子開車自撞身亡

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新店區新烏路二段今天凌晨發生一起小客車自撞事故，駕駛重傷不治，經查是上個月疑因酒駕拒檢遭警開槍擊傷的翁姓男子。

42歲的翁男11月26日晚間7時45分開車行經店區北新路一段、新明街口，疑拒酒駕攔檢，遭員警開槍擊傷左大腿，意識清醒送慈濟醫院。

此案還因翁男胞妹在臉書上嗆警「有需要像一個殺人犯一樣開槍嗎？」引發爭議。

不料翁男今天凌晨近1時開車行經新烏路，往台北方向行駛，疑似過彎車速過快自撞邊坡。警方表示，警消獲報搶救，但翁男到院前已無呼吸心跳，經急救仍不治，抽血檢測無飲酒。1051228

(中央社)