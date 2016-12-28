欲將台外交「剃光頭」？國台辦批蔡先破壞兩岸基礎
大陸外交部日前宣布與聖多美普林西比復交，引起外界關注大陸對台是否結束「外交休兵」，進而把台灣外交「剃光頭」。大陸國台辦發言人安峰山今於例行記者會表示，520以來蔡政府不願承認「九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，引起兩岸在涉外事務上不必要的內耗，相信大家都有所感受。
安峰山強調，大陸方面歷來以「一中原則」處理台灣對外交往問題，任何製造「一中一台」、「兩個中國」的企圖註定失敗，歷史趨勢不可阻擋。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。