欲將台外交「剃光頭」？國台辦批蔡先破壞兩岸基礎

大陸外交部日前宣布與聖多美普林西比復交，引起外界關注大陸對台是否結束「外交休兵」，進而把台灣外交「剃光頭」。大陸國台辦發言人安峰山今於例行記者會表示，520以來蔡政府不願承認「九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，引起兩岸在涉外事務上不必要的內耗，相信大家都有所感受。

安峰山強調，大陸方面歷來以「一中原則」處理台灣對外交往問題，任何製造「一中一台」、「兩個中國」的企圖註定失敗，歷史趨勢不可阻擋。

(旺報)