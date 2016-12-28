還在打道館？快來佔領餐廳抽iPhone7
還在打道館嗎？食藥署邀你佔領餐廳抽iPhone！食品藥物管理署跟上最夯的寶可夢風潮，推出「全民來找查」手機遊戲，民眾可透過遊戲網頁查詢餐廳的食品業者登錄字號，確認營業地址與名稱，給予餐廳評價、上傳照片後，在遊戲上「佔領」該餐廳獲得點數，就有機會抽最新iPhone7與超商電子現金券。
食藥署2014年開始推動食品業者登錄制度，目前已有42萬家食品業者完成登錄，包含多數有營業登記的餐飲業者，與部分合法夜市攤商，完成登錄後，官方將可更方便掌握業者資訊。
為了邀民眾共同監督食安，食藥署長姜郁美說，該署推出手機遊戲，消費者外出用餐同時，也能順便監督該餐廳環境衛生、確認營業地址、登錄字號，一起「找餐廳、查登錄字號」，並「佔領」餐廳來獲得點數。
食藥署食品組簡任技正鄭維智說，透過這個小遊戲，民眾佔領餐廳、給餐廳環境衛生等評價，都能獲得點數，並可利用點數來抽獎，獎品包含最新iPhone7與超商電子現金券，活動從1月3日起到3月15日止。
(中時)
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