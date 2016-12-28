一例一休上路 柯文哲：公部門也要因應

我要評比

台北市長柯文哲今天表示，一例一休上路後，要通案通盤檢討台北市8萬名公務人員加班情況，「一例一休不是只有企業要應付，連公家機關也要做因應」。

柯文哲上午在南門市場出席「年菜採購月啟動記者會暨市集評鑑頒獎及成果觀摩」活動後受訪表示，昨天看到台北市政府環境保護局公文，一例一休之後僅環保局要追加加班費新台幣8000多萬元，但這非單一局處能處理。

「有新的問題要想出新的解決方式」，他說，花一、兩個月處理，規則改變，也許加班管理要調整，須通盤檢討。1051228

(中央社)