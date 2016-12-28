屏東民宅火警困屋主 3女勇闖火場救人

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屏東縣屏東市民族路1棟磚造平房昨天深夜11時許發生火警，57歲游姓男子被困屋內，3名年輕女子正好路過，闖進火場拉出游姓男子，3名女子沒受傷。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月28日

屏東縣屏東市民族路1棟磚造平房昨天深夜11時許發生火警，57歲游姓男子被困屋內，3名年輕女子正好路過，闖進火場拉出游姓男子，3名女子沒受傷。

目擊者表示，火災當時有3名女子經過，看到游姓男子受困屋內，其中1人闖進火場拉出游姓男子，另2名女子也協助拉出游姓男子。

目擊者說，當時游姓男子在屋內嚇得無法動彈，3勇女火場救人，受現場民眾稱讚。

游姓男子由消防隊送醫，臉、手臂14％二度燒燙傷。1051228

(中央社)