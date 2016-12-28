印度火車出軌 2死38傷

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印度警方表示，1列有14節車廂的火車今天早上在印度北部脫軌，造成至少2人喪生，38人受傷。

美聯社報導，警長喬德哈里（Prabhakar Chaudhary）表示，事故發生在北方省（Uttar Pradesh）城市堪坡（Kanpur）附近。這個區域位於新德里（New Delhi）東南方近400公里處。

事故原因無法立即得知。

警官阿邁德（Zaki Ahmed）表示，8名重傷乘客中有2人在送醫後不治。其他傷者均已送醫。（譯者：中央社蔡筱穎）1051228

(中央社)