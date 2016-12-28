喬治麥可同性伴侶：他生前很期待過耶誕

英國流行音樂巨星喬治麥可耶誕節猝逝後，住家外擺滿致哀的鮮花、蠟燭、氣球和卡片，家屬今天表示很「感動」；而喬治麥可同性伴侶受訪時透露，喬治麥可原本很期待耶誕節。

根據法新社，喬治麥可（George Michael）的同性伴侶法瓦茲（Fadi Fawaz）耶誕節當天準備叫喬治麥可起床共進午餐時，發現他已離開人世。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，2011年開始與喬治麥可交往的美髮師法瓦茲說：「我去叫醒他時，赫然發現他走了，安詳地躺在床上。」

「最近一切變得非常複雜，但喬治很期待耶誕節，而我也是。現在一切都毀了。」

根據路透社，43歲的法瓦茲昨天推文寫道：「我永遠不會忘記耶誕節上午第一件事，竟是發現伴侶安詳地死在床上。」

喬治麥可的舊愛高斯（Kenny Goss）也在聲明中說：「我親愛的朋友、老愛人喬治麥可過世消息讓我心碎。」「他是非常善良且寬厚的人。」

53歲的喬治麥可過世後，英國警方曾表示，他的死因「不明，但並無疑點」。根據英國廣播公司（BBC），喬治麥可經紀人李普曼（Michael Lippman）說，喬治麥可死於心臟衰竭。

以「轟」（Wham）合唱團走紅、後來單飛的喬治麥可，唱過「Last Christmas」 、「Faith」、「Wake Me Up Before You Go-Go」等金曲。

他是在倫敦泰晤士河畔村莊戈林（Goring）的家中過世，歌迷含淚在房子外頭擺放紀念物。喬治麥可在倫敦北部海格特（Highgate）的豪宅外人行道，也可見粉絲致哀物品。

公關在聲明中說：「喬治過世後，面對這幾天湧進大量留言表達對他的愛，家屬和親友一直很感動。」「與部分報導相反，事實上他的死因沒有疑點，我們打從心底感謝那些適當選擇紀念他的人生和傳奇的人。」（譯者：中央社盧映孜）1051228

(中央社)