巨人網羅陽岱鋼 針對成績個性全盤考量

巨人球團總經理堤辰佳（右起）來台，為陽岱鋼披上巨人軍2號戰袍，跟台灣球迷一起分享這個喜悅時刻。（陳怡誠攝）

陽岱鋼談選巨人原因。(李弘斌攝)

陽岱鋼今在台灣舉行加盟記者會，總經理堤辰佳也親自來台，讓人見識到巨人球團對陽帶鋼的重視，堤辰佳也在記者會上透露爭取陽岱鋼的最大原因，從成績到個性巨人全盤考慮。

今年日職球員市場也不乏有許多成績出色的外野手，最後選上陽岱鋼，堤辰佳表示：「巨人球團今年在中外野手上面就動用了6位選手，沒有固定的先發，所以才會在自由市場爭取陽岱鋼，陽岱鋼在得點圈的打擊率相當高，另外也多次獲得金手套殊榮，顯示他的守備範圍相當廣泛，另外陽的活潑態度，相信會為球團帶來光明的一面。」

在19日的日本加盟記者會上，堤辰佳親自送上紅色領帶給予陽岱鋼，今也說出原因，他回應，紅領帶上繡有球團logo，所以期盼他多多佩戴球團的東西，感覺更有親切感，所以才送他那個領帶。

加盟巨人隊也讓陽岱鋼感到相當開心，他說：「對於最後選擇巨人，球季結束後，有與每一支想爭取的球隊碰面過，聽了三隊的目標，巨人球團告訴我，我們要拿冠軍，最需要的是你的力量，終於找到一隻需要自己的球隊，這個對運動員很重要。」

(中時電子報)