台澳空運租稅協議通過 料增加1.58億元稅收

立法院內政、財政委員會今（28）日通過「台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」（簡稱台澳空運租稅協議）的審查，未來協議生效後，台澳雙方航空業者可互免營利事業所得稅及營業稅，財政部評估，協議可讓台灣稅收淨增加1.58億元。

不過審議前曾引發國民黨立委黃昭順質疑未依據「先立法、後審查」原則。陸委會主委張小月對此則表示，對港澳的事務是由「香港澳門關係條例」來處理，不在兩岸人民關係條例的規範範圍，時代力量立委黃國昌則質疑協議方面的法源依據不足，張小月回應，將港澳政府比照外國人、國際關係處理，適用條約締結法規定。

台澳空運租稅協議的前身為「互免航空公司稅捐瞭解備忘錄」，是由台北市航空運輸商業同業公會與澳門航空公司簽署，已經過18次延長效期，明年11月30日將屆滿，雙方並約定展延期間雙方達成的新協議將取代展延的互免備忘錄。

據悉，過去台澳每年都要針對備忘錄延約，對業者充滿不確定性，升級成「官方版本」且立法通過的話將永久有效，未來台澳雙方也將互相派駐代表，即使任何一方要求終止協議也需要經過一段時間。

去年12月已簽署新的「台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」已於今年3月25日交付立法院審查。但同時張小月也表示，不能排除港、澳政府提出「一中原則」要求的可能性。

經過立委審查後，台澳空運租稅協議通過，未來仍須進行二讀。另外，今日有國民黨委員提附帶決議，為落實監督，針對協議成效，要求陸委會每季進行專案報告，每半年進行書面報告。

(工商)