ATT筷食尚進桃園 打造全台最大美食百貨

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ATT集團前桃園，斥資資2.2億元，打造1800坪、全台最大美食百貨「ATT筷食尚」，看好桃園人口「淨流入」居冠，鎖定桃園車站商圈，針對年輕族引進50家餐飲品牌知名街邊店、多元異國美食，有別於一般百營業時間，從早上11時開到晚上12時，滿足火車站、客運通勤族生活型態的需求。

23日起試營運，開放一、二樓共20個品牌，包括韓式「兩餐」吃到飽餐廳；義式「洋朵義式廚坊」、「蘑菇森林義大利麵坊」；主打可可飲品的提米可可TIMI coco等。今天（28日）前在館內按讃打卡，有機會獲得免費參與美食券；今起至明年1月8日持券不限時段至指定店家可兌換限定餐點。

(中時)