ATT筷食尚進桃園 打造全台最大美食百貨
ATT集團前桃園，斥資資2.2億元，打造1800坪、全台最大美食百貨「ATT筷食尚」，看好桃園人口「淨流入」居冠，鎖定桃園車站商圈，針對年輕族引進50家餐飲品牌知名街邊店、多元異國美食，有別於一般百營業時間，從早上11時開到晚上12時，滿足火車站、客運通勤族生活型態的需求。
23日起試營運，開放一、二樓共20個品牌，包括韓式「兩餐」吃到飽餐廳；義式「洋朵義式廚坊」、「蘑菇森林義大利麵坊」；主打可可飲品的提米可可TIMI coco等。今天（28日）前在館內按讃打卡，有機會獲得免費參與美食券；今起至明年1月8日持券不限時段至指定店家可兌換限定餐點。
ATT筷食尚經理黃世榮表示，附近中正路、復興路路段人流平日有3、4萬人次，假日6萬人次，23日起試營運首3日每天平均有1萬人次到訪，1樓外帶店平均客單200至250元。目前規畫1樓有30家外帶店，2、3樓是主餐廳，預計一年全館要創造8億元業績。
首波開幕的20家店，包括「陶公」鴨血豆腐煲、「佳佳牛乳大王」、「快樂塩酥雞」、「Lady Ma Ma」甜點、「鼎太郎」日式和菓子、「食癮阿里山」中式麵食、「海是甜的「甜點、「一芳水果茶」、韓式「兩餐」吃到飽餐廳，都是首次進駐百貨，預計在明年3月下旬前，再開7、8家全台獨家店，有鍋類、日式燒肉、韓式烤肉等類別，總計共有6成會是百貨獨家店。未來預計往中壢或新竹開二館或三館。
(中時)
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