中山工商「遠哲科學趣味競賽」4連霸，模擬練習竹筷用上萬支

中山工商學生為參加遠哲科學趣味競賽，事前不斷練習，用掉上萬支竹筷子。（校方提供）

中山工商學生參加「遠哲科學趣味競賽」，抱回全國總錦標賽金牌、銀牌，順利締造4連霸佳績，這2個月選手密集練習，為模擬做出「液壓升降機」結構，用掉1萬支竹筷子，總長度2000公尺，比全球最高的哈里發塔還高出1倍多。

中山工商校長林昭億表示，遠哲科學教育基金會主辦這項科學趣味競賽，中山工商已有三連霸紀錄，今年選拔賽囊括南區前3名、中區前2名，更是四連霸呼聲最高的學校，學生選手為此密集特訓，誓言再度抱回金牌。

比賽項目「液壓升降機」利用槓桿及帕斯卡原理，藉水壓讓升降機升降，「轉不停的陀螺」則以電磁鐵原理使陀螺持續轉動，學生用竹筷搭出結構，2個月來練習的作品，堆在教室內已頂到天花板。

校方計算，學生共使用超過1萬支竹筷子，總長度逾2000公尺，比全球最高的哈里發塔828公尺還高1倍多，也因為不斷練習，參賽時得心應手，學生黃崇德、吳政翰、王妤均團隊比賽當天刻意放鬆心情，以近滿分表現奪下金牌。

而另組參賽學生郭文衝、陳宇軒、陳嘉晉，比賽時為固定底部光華的載重空盤花了不少時間，直到比賽終了前一刻才成功，順利抱回銀牌，指導老師王冠智說，正是因為不斷苦練，學生們才能克服參賽高壓情緒，發揮實力奪牌。

(中時)