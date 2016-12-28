加盟巨人5年 陽岱鋼：有成績才有未來
台灣棒球好手陽岱鋼加盟日職讀賣巨人記者會今天在台北召開，巨人總經理堤辰佳證實，和陽岱鋼簽約5年。對於5年之後的事？陽岱鋼回應，有成績才能有未來。
陽岱鋼加盟日本職棒讀賣巨人隊，19日已經在日本東京開過一次記者會，今天在台北二度召開。
媒體關心陽岱鋼和巨人之間的合約內容，堤辰佳表示，基本上從總冠賽後就開始和陽岱鋼接洽，對於合約內容有保密義務，所以不便透露，不過5年合約是確定的事情。
陽岱鋼目前29歲，對於5年之後有什麼想法？陽岱鋼表示，他的父親今年退休，第一要務是把父母安頓好，有好的成績才能想到之後，有成績才能有未來。
記者會上，堤辰佳為陽岱鋼穿上2號球衣、戴上球帽。陽岱鋼表示，2號的前面有1號王貞治，後面有3號長(山鳥)茂雄，而之前也有很多偉大的巨人前輩使用過2號，「（號碼）在中間有非常大的壓力。」陽岱鋼也要想辦法，如何讓壓力成為動力。1051228
(中央社)
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