爆炸假消息引虛驚 泰國警方深入了解
不少旅泰的台灣鄉親昨晚接獲海外親友詢問「曼谷爆炸」一事，原來是昨晚稍早社群網站傳出曼谷發生爆炸的「消息」，讓許多身在曼谷的人莫名其妙，泰國警方也為此進行了解。
所謂曼谷發生爆炸事件的訊息，後來證實是一則臉書（FACEBOOK）的測試消息，導致許多人虛驚一場。
由於臉書傳播快速，許多在海外的泰國民眾也關心國內情勢發展，曼谷市警察局也出面表示，初步了解這是業者所進行的測試，但未特別註明是測試消息，引起民眾驚慌，警方為此出面表示，這是假消息，請大家不必恐慌。
有媒體報導指出，由於泰國政府通過網路犯罪法，引發部分人士不滿，甚至有駭客攻擊政府網站，昨晚的事件是否是另一種反彈，值得反思。1051228
(中央社)
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