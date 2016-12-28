柯文哲：北農租約先簽半年

我要評比

台北市長柯文哲今天說，既然台北農產運銷股份有限公司人事還沒搞定，租約就先簽半年，租金方面也有調整，會通盤檢討台北市管轄的6大公司，過去沒注意到、沒看到的一併解決。

柯文哲上午在南門市場出席「年菜採購月啟動記者會暨市集評鑑頒獎及成果觀摩」活動後受訪表示，雖然台北市政府是管理單位，也要尊重台北市議會。

「不會只針對北農處理」，他說，會通盤檢討台北市管轄的6大公司。1051228

(中央社)