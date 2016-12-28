兩岸新共識依憲處理？陸再提九二共識
陸委會主委張小月日前指兩岸新共識要依中華民國憲法處理。中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，只有承認「九二共識」、認同「兩岸同屬一中」，兩岸關係才能重回和平發展。
有學者近期提出，「兩岸同屬一個中華民族」可成為兩岸新共識。行政院大陸委員會主委張小月26日在立法院答詢時被問及此事時說，仍要根據中華民國憲法處理。
大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山回應相關提問時說，今年5月20日以來，台灣方面一再表示兩岸應在「求同存異」的基礎上開展對話、發展關係。
他說，台灣方面應「講清楚、說明白」兩岸關係根本性質和兩岸發展基礎的原則問題。「只有回到承認『九二共識』、認同『兩岸同屬一中』這樣一個共同的政治基礎上來，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。」
另外，對大陸學者建議兩岸可在「一個中國」原則基礎上另尋新共識，安峰山說，大陸堅持「一中」原則的立場和態度一貫、明確，堅定不移。
他表示，「九二共識」核心意涵在於認同「兩岸同屬一個中國」。「無論怎樣的表述，都不能偏離『兩岸同屬一個中國』這個核心認知。我想這個核心是不能被替代的。」
安峰山說：「也只有回到這個立場上來，兩岸雙方才有共同的政治基礎，才可以開展接觸、互動，推動兩岸關係的和平發展。」1051228
(中央社)
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