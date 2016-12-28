印度快速列車又脫軌翻覆 至少2死28傷

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印度又有火車脫軌翻覆，席達來往阿傑梅爾快速列車（Sealdah-Ajmer Express）今天上午在北方省坎普爾（Kanpur）附近脫軌翻覆，已知至少2人死亡、28人受傷。

印度「亞洲國際新聞台」（ANI）引述北方省（Uttar Pradesh）坎普爾警察總長阿瑪德（Zaki Ahmad）說，這輛15節車廂的快速列車上午在坎普爾附近脫軌翻覆，至少造成2人死亡、28人受傷。

阿瑪德說，事故發生後警方和救援人員立刻趕到事故現場，展開救援工作。

這是印度這兩個月內又一起在坎普爾附近脫軌的快速列車事故。

印度爾-巴特納快速列車（Indore-Patna Express）11月20日凌晨才在坎普爾（Kanpur）以南約65公里的坎普爾郊縣（Kanpur Dehat）普克拉延鎮（Pukhrayan）附近脫軌翻覆，造成至少142人死亡、200多人受傷，成為印度最近6年來最嚴重的火車脫軌事故。1051228

(中央社)