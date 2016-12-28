NO NAME　DJ Head肉色內褲上陣　24小時石灰粉苦難記

NO NAME(右)與DJ Head為MV吃足苦頭。(主辦單位提供)

DJ Head創作電音新歌〈龐貝〉，邀請NO NAME（余荃斌）跨刀合作，２人日前拍攝主視覺，爲表達龐貝古城因火山爆發毀城，呈現佈滿火山灰的孤獨感，２人只穿肉色內褲、近幾全裸上陣，還得被工作人員狂撒石灰粉，２人邊拍邊憋氣，多次因石灰粉噎到氣管而中斷拍攝。

NO NANE苦笑：「簡直往死裡砸，我們又不能發脾氣，錢好難賺。」20個小時拍攝雖讓２人吃足苦頭，但一看到作品便異口同聲說：「一切都值得了。」還宴請團隊去大啖麻辣鍋。

(中時)