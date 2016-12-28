陽明山公園停車場 元旦起開始收費

明年元旦起，陽明山國家公園的12處公有停車場，包括擎天崗區4處及小油坑區8處，將全面開始收費。

內政部今天公布明年元旦新實施的重大政策，為了執行使用者付費原則，以提升陽明山國家公園管理處園區遊憩品質，也為了提高停車場轉換率、鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，陽明山國家公園停車場明年起將委外經營管理出租及收費。

其他元旦上路的新措施還包括，建置役男短期出境線上申請作業系統，役男在網路申辦短期出境作業後，系統查核沒有兵役管制情形，就會通知核准出境，全年24小時服務。

新版的房屋租賃定型化契約也在元旦上路，未來不能再限制房客不得遷入戶籍、不能限制房客拿租金扣繳綜合所得稅、押金不能超過2個月。

此外，內政部移民署的4項雲端線上申辦系統元旦正式上線，未來外籍勞工可以在線上申請6個月電子居留證及IC卡式居留證。境外人士可以在線上申請第三類觀光單次證/多次證、港澳居民短期入台停留單次證/多次證/慶典證。

外國語外僑學生可線上申請學生6個月電子居留證及IC卡式居留證；大陸與港澳學生也可線上申請陸生就學多次證及港澳生IC卡式居留證，加速作業效率，也減去申請人的奔波勞頓。1051228

(中央社)